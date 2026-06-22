Над Брянской областью за сутки сбито 192 БПЛА

Больше 190 беспилотников уничтожено за сутки над Брянской областью Над Брянской областью за сутки сбито 192 БПЛА

Москва22 июн Вести.В течение суток над Брянской областью сбито больше 190 беспилотников противника, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Он уточнил, что украинские дроны были ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.

Уничтожены 192 вражеских БПЛА самолетного типа написал Ковальчук в MAX

В течение предыдущих суток, как сообщал врио губернатора утром 21 июня, над Брянской областью было сбито 22 украинских БПЛА самолетного типа.