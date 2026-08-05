Москва5 авгВести.Об оперативной обстановке в Брянской области в течение минувших суток сообщил в MAX временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.
По его словам, силами подразделений ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии было уничтожено больше 290 украинских беспилотников.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожен 291 вражеский БпЛА самолетного типанаписал Ковальчук
О последствиях этих атак дронов противника не сообщается.