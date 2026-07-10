За сутки над Брянской областью уничтожено 186 украинских БПЛА

Ковальчук сообщил о 186 БПЛА, сбитых за сутки над Брянской областью За сутки над Брянской областью уничтожено 186 украинских БПЛА

Москва10 июл Вести.Над Брянской областью за минувшие сутки сбито больше 180 дронов ВСУ. Об этом в мессенджере MAX сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 186 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в публикации

Ковальчук отметил, что беспилотники противника были сбиты подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.