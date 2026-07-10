Москва10 июлВести.Над Брянской областью за минувшие сутки сбито больше 180 дронов ВСУ. Об этом в мессенджере MAX сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 186 вражеских БПЛА самолетного типаговорится в публикации
Ковальчук отметил, что беспилотники противника были сбиты подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.