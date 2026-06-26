165 беспилотников сбито над Брянской областью за сутки

Над Брянской областью за сутки уничтожено 165 БПЛА самолетного типа 165 беспилотников сбито над Брянской областью за сутки

Москва26 июн Вести.Больше 160 дронов противника было сбито за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 165 вражеских БПЛА самолетного типа написал Ковальчук в MAX

Накануне вечером он сообщал, что в селе Нижнее Стародубского муниципального округа были ранены три мирных жителя – работники местного предприятия. Когда они подняли подозрительный предмет, произошла детонация взрывного устройства.