Москва26 июнВести.Больше 160 дронов противника было сбито за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 165 вражеских БПЛА самолетного типанаписал Ковальчук в MAX
Накануне вечером он сообщал, что в селе Нижнее Стародубского муниципального округа были ранены три мирных жителя – работники местного предприятия. Когда они подняли подозрительный предмет, произошла детонация взрывного устройства.