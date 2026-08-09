Москва9 авгВести.Почти 140 БПЛА противника было сбито над территорией Брянской области за сутки. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
Он отметил, что это заслуга подразделений ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте и спецподразделений Росгвардии по региону.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 138 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в публикации
Отбой беспилотной опасности на территории региона был объявлен сегодня в 8.34.