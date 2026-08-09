За сутки над Брянской областью уничтожено 138 БПЛА

Почти 140 беспилотников сбито за сутки над Брянской областью За сутки над Брянской областью уничтожено 138 БПЛА

Москва9 авг Вести.Почти 140 БПЛА противника было сбито над территорией Брянской области за сутки. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Он отметил, что это заслуга подразделений ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте и спецподразделений Росгвардии по региону.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 138 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в публикации

Отбой беспилотной опасности на территории региона был объявлен сегодня в 8.34.