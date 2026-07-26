Москва26 июлВести.За минувшие сутки в Брянской области сбили 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщил в MAX врио губернатора Егор Ковальчук.
Информации о последствиях атак БПЛА пока не приводится.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 44 вражеских БПЛА самолетного типаговорится в заявлении
В уничтожении воздушных целей принимали участие расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России, бойцы мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", сотрудники МВД и Росгвардии.