Над Брянской областью за сутки ликвидированы 74 БПЛА ВСУ

За сутки над Брянской областью уничтожены 74 беспилотника Над Брянской областью за сутки ликвидированы 74 БПЛА ВСУ

Москва1 июл Вести.За минувшие сутки над территорией Брянской области сбито 74 беспилотника противника. Об этом врио губернатора Егор Ковальчук сообщил в MAX.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 74 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в мессенджере

Ковальчук отметил, что БПЛА были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", а также МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.