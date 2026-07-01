Москва1 июлВести.За минувшие сутки над территорией Брянской области сбито 74 беспилотника противника. Об этом врио губернатора Егор Ковальчук сообщил в MAX.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 74 вражеских БПЛА самолетного типаговорится в мессенджере
Ковальчук отметил, что БПЛА были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", а также МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.