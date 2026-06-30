Над Брянской областью за сутки ликвидированы 123 БПЛА ВСУ

За сутки над Брянской областью уничтожили 123 беспилотника Над Брянской областью за сутки ликвидированы 123 БПЛА ВСУ

Москва30 июн Вести.За прошедшие сутки над территорией Брянской области сбито 123 беспилотника противника. Об этом врио губернатора Егор Ковальчук сообщил в MAX.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 123 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в мессенджере

Ковальчук отметил, что БПЛА самолетного типа были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", а также МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.