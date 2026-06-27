Москва27 июнВести.За сутки в Брянской области сбили 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил в мессенджере MAX врио губернатора Егор Ковальчук.
В уничтожении беспилотников участвовали расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России, бойцы мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", сотрудники ЛО МВД России на транспорте и регионального управления Росгвардии.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 85 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в заявлении
Руководитель субъекта не приводит данных о наличии пострадавших и каких-либо разрушениях.