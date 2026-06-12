Москва12 июнВести.Над территорией Брянской области сбили 62 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает в мессенджере MAX пресс-служба регионального правительства.
В поражении воздушных целей участвовали расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России, сотрудники спецподразделений Росгвардии и боцйы мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск".
Наши защитники продолжают отражение воздушной атаки. Над территорией Брянской области… уничтожены 62 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в публикации
Информации о наличии пострадавших в результате атаки БПЛА пока не поступало.