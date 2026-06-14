В Брянской области сбили 40 беспилотников самолетного типа Над Брянской областью перехватили 40 БПЛА, жертв нет

Москва14 июн Вести.Над территорией Брянской области сбили 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в мессенджере MAX в региональном Оперативном штабе.

В перехвате воздушных целей участвовали расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России, сотрудники Росгвардии и бойцы мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск".

Пострадавших и разрушений нет говорится в заявлении

В Оперштабе напомнили жителям региона, что не следует приближаться к потенциально опасным предметам. В случае их обнаружения необходимо связаться с экстренными службами по номеру 112.