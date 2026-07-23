Москва23 июлВести.За минувшие сутки над территорией Брянской области сбили 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
О перехвате воздушных целей сообщил в MAX врио губернатора региона Егор Ковальчук.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 16 вражеских БПЛА самолетного типаговорится в заявлении
В уничтожении БПЛА принимали участие расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России, бойцы мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", сотрудники МВД и Росгвардии.