Москва3 маяВести.В Брянской области сбиты еще 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Богомаз.
Цели были поражены расчетами средств противовоздушной обороны Минобороны России, сотрудниками регионального управления Росгвардии и бойцами мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск".
Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службыговорится в заявлении
Ранее глава Брянской области сообщал, что ночью 3 мая над территорией субъекта уничтожили 143 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.