Над территорией Брянской области сбили еще 19 беспилотников

Богомаз сообщил о перехвате в Брянской области еще 19 БПЛА самолетного типа Над территорией Брянской области сбили еще 19 беспилотников

Москва3 мая Вести.В Брянской области сбиты еще 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Богомаз.

Цели были поражены расчетами средств противовоздушной обороны Минобороны России, сотрудниками регионального управления Росгвардии и бойцами мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск".

Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы говорится в заявлении

Ранее глава Брянской области сообщал, что ночью 3 мая над территорией субъекта уничтожили 143 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.