Богомаз сообщил о 143 БПЛА, сбитых ночью над Брянской областью

Над Брянской областью за ночь уничтожены 143 дрона противника Богомаз сообщил о 143 БПЛА, сбитых ночью над Брянской областью

Москва3 мая Вести.Ночью 3 мая над территорией Брянской области сбиты 143 БПЛА самолетного типа, проинформировал губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады "БАРС – Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 143 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в публикации

На местах работают оперативные и экстренные службы, сообщил Богомаз.

По данным Минобороны, минувшей ночью российские силы ПВО обнаружили и ликвидировали над регионами РФ 334 украинских беспилотника.