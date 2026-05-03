Москва3 маяВести.Ночью 3 мая над территорией Брянской области сбиты 143 БПЛА самолетного типа, проинформировал губернатор региона Александр Богомаз.
Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.
Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады "БАРС – Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 143 вражеских БПЛА самолетного типаговорится в публикации
На местах работают оперативные и экстренные службы, сообщил Богомаз.
По данным Минобороны, минувшей ночью российские силы ПВО обнаружили и ликвидировали над регионами РФ 334 украинских беспилотника.