Москва3 маяВести.Над территорией Брянской области уничтожены еще 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в мессенджере MAX.
Воздушную атаку отражали подразделения ПВО Минобороны России, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и региональные спецподразделения Росгвардии.
Пострадавших и разрушений нет.
Работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Богомаз сообщал, что ночью 3 мая над территорией субъекта было уничтожено 143 беспилотника, в течение дня – еще 44.