Еще 10 украинских БПЛА сбили над Брянской областью

Над Брянской областью ликвидировали еще 10 дронов Еще 10 украинских БПЛА сбили над Брянской областью

Москва3 мая Вести.Над территорией Брянской области уничтожены еще 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в мессенджере MAX.

Воздушную атаку отражали подразделения ПВО Минобороны России, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и региональные спецподразделения Росгвардии.

Пострадавших и разрушений нет.

Работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщал, что ночью 3 мая над территорией субъекта было уничтожено 143 беспилотника, в течение дня – еще 44.