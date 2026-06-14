35 беспилотников самолетного типа сбито над Брянской областью Над Брянской областью уничтожены 35 беспилотников самолетного типа

Москва14 июн Вести.Над территорией Брянской области уничтожено 35 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает региональное правительство в мессенджере MAX.

Атаку отражали подразделения ПВО Министерства обороны России, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Пострадавших и разрушений нет отмечается в публикации

В правительстве напомнили гражданам, что приближаться к незнакомым и подозрительным предметам нельзя, а при их обнаружении следует звонить по телефону 112.