Москва14 июнВести.Над территорией Брянской области уничтожено 35 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает региональное правительство в мессенджере MAX.
Атаку отражали подразделения ПВО Министерства обороны России, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области.
Пострадавших и разрушений нетотмечается в публикации
В правительстве напомнили гражданам, что приближаться к незнакомым и подозрительным предметам нельзя, а при их обнаружении следует звонить по телефону 112.