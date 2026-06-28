Москва28 июнВести.За прошедшие сутки над территорией Брянской области сбито больше 50 беспилотников противника, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Он отметил, что дроны ВСУ были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", а также МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 53 вражеских БпЛА самолетного типанаписал Ковальчук в MAX
Отбой беспилотной опасности на территории Брянской области был объявлен сегодня, 28 июня, в 8.30.