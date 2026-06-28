Над Брянской областью за сутки сбито 53 БПЛА

За сутки над Брянской областью уничтожили 53 беспилотника Над Брянской областью за сутки сбито 53 БПЛА

Москва28 июн Вести.За прошедшие сутки над территорией Брянской области сбито больше 50 беспилотников противника, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Он отметил, что дроны ВСУ были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", а также МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 53 вражеских БпЛА самолетного типа написал Ковальчук в MAX

Отбой беспилотной опасности на территории Брянской области был объявлен сегодня, 28 июня, в 8.30.