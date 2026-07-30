Над Брянской областью за сутки ликвидированы 34 БПЛА ВСУ

За сутки над территорией Брянской области сбиты 34 дрона противника Над Брянской областью за сутки ликвидированы 34 БПЛА ВСУ

Москва30 июл Вести.За минувшие сутки над территорией Брянской области сбиты 34 беспилотника противника. Об этом врио губернатора Егор Ковальчук сообщил в MAX.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 34 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в мессенджере

Ковальчук отметил, что дроны были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", а также МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.