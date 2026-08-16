В Брянской области сбито 145 беспилотников Над Брянской областью уничтожено 145 БПЛА ВСУ

Москва16 авг Вести.Минувшей ночью над Брянской областью было сбито 145 украинских дронов. Об этом в своем МАХ-канале сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 145 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в сообщении губернатора

О возможных разрушениях глава региона не сообщил.