Москва16 авгВести.Минувшей ночью над Брянской областью было сбито 145 украинских дронов. Об этом в своем МАХ-канале сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 145 вражеских БПЛА самолетного типаговорится в сообщении губернатора
О возможных разрушениях глава региона не сообщил.