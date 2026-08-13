За сутки в Брянской области были сбиты 55 вражеских БПЛА самолетного типа

За сутки в Брянской области были сбиты 55 вражеских БПЛА За сутки в Брянской области были сбиты 55 вражеских БПЛА самолетного типа

Москва13 авг Вести.За прошедшие сутки в Брянской области были сбиты 55 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 55 вражеских БпЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Минобороны, с 20.00 мск 12 августа до 8.00 мск 13 августа над российскими регионами перехвачены и уничтожены 362 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.