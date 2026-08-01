Более 100 украинских БПЛА уничтожили за сутки в Брянской области

За сутки Брянскую область атаковали более 100 украинских БПЛА Более 100 украинских БПЛА уничтожили за сутки в Брянской области

Москва1 авг Вести.За последние 24 часа в небе над Брянской областью силы и средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили более сотни украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 107 вражеских БпЛА самолетного типа написал глава региона в мессенджере МАХ

Информация о последствиях на земле не приводится.