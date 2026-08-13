ПВО за ночь сбила более 360 украинских дронов Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 362 украинских БПЛА над территорией России

Москва13 авг Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 362 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 12 августа до 08.00 мск 13 августа.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской и Ульяновской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала беспилотники в небе над Московским регионом, Башкирией, Крымом, Татарстаном и Краснодарским краем.

Также цели нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что в промзоне Салавата в Башкирии произошло возгорание после падения обломков одного из украинских беспилотников. Сообщалось также, что над Ростовской областью в ходе отражения воздушной атаки ВСУ было сбито около 90 беспилотников.