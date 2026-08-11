ПВО за ночь сбила почти 400 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 396 украинских БПЛА над территорией РФ

Москва11 авг Вести.Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 10 августа до 08.00 мск 11 августа.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала беспилотники в небе над Московским регионом и Крымом.

Ранее стало известно, что один мирный житель погиб, еще двое получили ранения после ночных атак Вооруженных сил Украины на Воронежскую область. Как сообщалось, в регионе были уничтожены 15 украинских беспилотников.