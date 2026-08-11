Один человек погиб, двое ранены в Воронежской области после ночных атак ВСУ

Один человек погиб, еще 2 ранены в Воронежской области после ночных атак ВСУ Один человек погиб, двое ранены в Воронежской области после ночных атак ВСУ

Москва11 авг Вести.Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения после атак ВСУ по Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Враг нанес удары ночью 11 августа. Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 15 украинских беспилотников.

В результате падения обломков в Новоусманском районе был тяжело ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина. Также ранены и находятся в больнице ещё два человека — один в момент атаки был на улице, другой - на площадке крупного логистического центра написал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, в результате падения БПЛА возникли возгорания на двух складах крупной компании. На одном объекте возгорание локализовано на площади 16 тыс. кв. м, на другом — огонь тушат на 20 тыс. кв. м. На месте находятся оперативные службы.

Также обломками повреждены три грузовых и один легковой автомобиль.