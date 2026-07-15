Один человек пострадал после атаки БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области сбит один беспилотник, пострадал местный житель Один человек пострадал после атаки БПЛА в Воронежской области

Москва15 июл Вести.Прошедшей ночью в небе над Воронежской областью был сбит один украинский беспилотник. Об этом в мессенджере МАХ написал губернатор региона Александр Гусев. Он также сообщил о ранении одного человека.

В результате падения обломков ранения получил мужчина 1997 года рождения. Он находится в больнице говорится в сообщении

В результате атаки повреждены три частных дома: в одном повреждена стена, в другом пострадали кровля и забор, в третьем — кровля. Также выбиты стекла в одном нежилом здании.