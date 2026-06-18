Административное здание повреждено в Воронежской области при отражении атаки ВСУ

Административное здание повреждено в Воронежской области после атаки ВСУ Административное здание повреждено в Воронежской области при отражении атаки ВСУ

Москва18 июн Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Воронежскую область, в результате отражения атаки противника повреждения получило остекление административного здания. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Всего ночью 18 июня военные ВС РФ в небе над двумя городскими округами и девятью районами Воронежской области сбили 35 беспилотных летательных аппаратов.

По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из муниципалитетов в результате падения фрагментов беспилотника повреждения получило остекление административного здания написал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ

В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

По данным Министерства обороны, за ночь ВС РФ перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.