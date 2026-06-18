Москва18 июнВести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Воронежскую область, в результате отражения атаки противника повреждения получило остекление административного здания. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Всего ночью 18 июня военные ВС РФ в небе над двумя городскими округами и девятью районами Воронежской области сбили 35 беспилотных летательных аппаратов.
По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из муниципалитетов в результате падения фрагментов беспилотника повреждения получило остекление административного зданиянаписал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ
В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
По данным Министерства обороны, за ночь ВС РФ перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.