Гусев: в небе над Воронежем сбито несколько украинских БПЛА

Силы ПВО отразили воздушную атаку на Воронеж, поврежден строящийся дом

Москва17 апр Вести.В небе над Воронежем силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены, подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет уточнил глава региона в своем Telegram-канале

По его словам, при падении фрагментов БПЛА поврежден строящийся многоквартирный дом.

Гусев предупредил, что в настоящее время непосредственная угроза атаки БПЛА сохраняется в девяти муниципалитетах Воронежской области, а режим опасности атаки беспилотников действует на всей территории региона.