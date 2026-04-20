Над Воронежем и двумя районами области силы ПВО и РЭБ сбили 4 вражеских БПЛА

Над Воронежем и двумя районами области сбиты 4 вражеских БПЛА Над Воронежем и двумя районами области силы ПВО и РЭБ сбили 4 вражеских БПЛА

Москва20 апр Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Воронежа и двумя районами Воронежской области обнаружили и уничтожили 4 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

Противник совершил атаку ночью 20 апреля.

В небе над городом и двумя районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены четыре беспилотных летательных аппарата написал Гусев в своем канале в мессенджере MAX

Предварительно, пострадавших и разрушений в результате атаки не зафиксировано.

По данным Министерства обороны РФ, всего с 20.00 мск 19 апреля до 7.00 мск 20 апреля над российскими регионами были перехвачены и сбиты 112 украинских беспилотников самолетного типа.