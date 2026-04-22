Гусев: 40 украинских БПЛА уничтожены за ночь в Воронежской области

В Воронежской области за ночь уничтожено 40 украинских БПЛА Гусев: 40 украинских БПЛА уничтожены за ночь в Воронежской области

Москва22 апр Вести.В Воронежской области силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены 40 украинских беспилотных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним городом и пятью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 40 беспилотных летательных аппаратов проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Согласно предварительной информации, которую привел глава Воронежской области, пострадавших и разрушений в результате атаки вражеских беспилотников нет.