Москва5 июлВести.В воздушное пространство Воронежской области был совершен налет беспилотного летательного аппарата Украины. Его уничтожили, о чем сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Боевой дрон ВСУ был сбит силами ПВО Минобороны.
В небе над одним из городских округов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппаратнаписал он в своем канале мессенджера
Согласно приведенным им предварительным данным, в результате падения пострадавших и разрушений нет.
На территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.