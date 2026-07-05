В Воронежской области отражена атака одного беспилотника Украины Украинский БПЛА нейтрализован в Воронежской области

Москва5 июл Вести.В воздушное пространство Воронежской области был совершен налет беспилотного летательного аппарата Украины. Его уничтожили, о чем сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Боевой дрон ВСУ был сбит силами ПВО Минобороны.

В небе над одним из городских округов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат написал он в своем канале мессенджера

Согласно приведенным им предварительным данным, в результате падения пострадавших и разрушений нет.

На территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.