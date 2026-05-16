Гусев: минувшей ночью силы ПВО сбили три беспилотника над Воронежем

Москва16 мая Вести.Минувшей ночью дежурные расчеты ПВО Министерства обороны России сбили три украинских беспилотника над Воронежем и на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в мессенджере MAX.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Глава региона отметил, что в Острогожском районе продолжает действовать режим непосредственной угрозы атаки дронов. Опасность атаки беспилотников по-прежнему действует на всей территории Воронежской области.