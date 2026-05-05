Москва5 маяВести.В небе над Воронежской областью за минувшую ночь силами ПВО и средствами РЭБ уничтожены 17 украинских беспилотников. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Уточняется, что противник атаковал три города и шесть районов Воронежской области.
Пострадавших нетговорится в сообщении
Обломки сбитого дрона оборвали линии электропередачи в одном из районов. 160 человек временно оставались без света. Повреждения оперативно устранили.
В другом районе обломками повреждены погрузчик, автомобиль, посечен забор домовладения.