Над Воронежской областью за ночь ликвидированы 17 БПЛА ВСУ

Гусев сообщил о сбитых над Воронежской областью дронах Над Воронежской областью за ночь ликвидированы 17 БПЛА ВСУ

Москва5 мая Вести.В небе над Воронежской областью за минувшую ночь силами ПВО и средствами РЭБ уничтожены 17 украинских беспилотников. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Уточняется, что противник атаковал три города и шесть районов Воронежской области.

Пострадавших нет говорится в сообщении

Обломки сбитого дрона оборвали линии электропередачи в одном из районов. 160 человек временно оставались без света. Повреждения оперативно устранили.

В другом районе обломками повреждены погрузчик, автомобиль, посечен забор домовладения.