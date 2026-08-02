ПВО России за 12 часов сбила 245 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО уничтожили 245 украинских беспилотников над территорией РФ

Москва2 авг Вести.Средства противовоздушной обороны с утра 2 августа уничтожили 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской и Тульской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала беспилотники в небе над Московским регионом, Краснодарским и Пермским краями, а также над Крымом, Башкирией, Ханты-Мансийским автономным округом и акваторией Черного моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в ночь на 2 августа были уничтожены 635 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России.