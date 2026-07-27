ПВО России с утра сбила 182 украинских беспилотника Минобороны: ПВО уничтожила 182 украинских БПЛА над территорией России

Москва27 июл Вести.Противовоздушная оборона РФ с утра уничтожила 182 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областей. Кроме того, ПВО уничтожила дроны в небе над Московским регионом, Крымом и Удмуртией.

Также БПЛА нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение минувшей ночи ПВО России уничтожила 276 украинских беспилотников над российскими регионами.