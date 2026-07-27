Москва27 июлВести.В течение минувшей ночи подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили 276 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Противник использовал беспилотники самолетного типа. Дроны были перехвачены и уничтожены в небе над Крымом, Удмуртией, Татарстаном, Краснодарским краем, а также акваториями Азовского и Черного морей.
Также средствами российской противовоздушной обороны были сбиты БПЛА на территории Московского региона и Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников киевского режима на подлете к столице.