За ночь российская ПВО сбила над регионами РФ 276 дронов киевского режима

Минувшей ночью над российскими регионами ПВО РФ сбила 276 украинских дронов За ночь российская ПВО сбила над регионами РФ 276 дронов киевского режима

Москва27 июл Вести.В течение минувшей ночи подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили 276 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Противник использовал беспилотники самолетного типа. Дроны были перехвачены и уничтожены в небе над Крымом, Удмуртией, Татарстаном, Краснодарским краем, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Также средствами российской противовоздушной обороны были сбиты БПЛА на территории Московского региона и Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников киевского режима на подлете к столице.