ВС РФ сбили 252 украинских беспилотника над российскими регионами Минобороны: средства ПВО сбили 252 дрона ВСУ за 12 часов

Москва14 июл Вести.Российские средства ПВО в течение дня сбили 252 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что атака была отражена в период с 8.00 до 20.00 мск.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

Накануне противовоздушная оборона России за дневное время уничтожила 146 беспилотников ВСУ.