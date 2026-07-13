ПВО за день отбила атаку 146 украинских БПЛА МО РФ: ПВО в дневное время сбила 146 дронов ВСУ

Москва13 июл Вести.Противовоздушная оборона России за дневное время в понедельник уничтожила 146 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве добавили, что российская ПВО работала над 11 регионами и акваториями двух морей в период с 8.00 до 20.00 мск.

В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Налет вражеских БПЛА отбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом. Кроме того, вражеские дрон были сбиты над Черным и Азовским морями.

За истекшие сутки ПВО уничтожила более 900 дронов, 342 из них – в ночное время.