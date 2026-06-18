МО РФ: силы ПВО в дневное время сбили 234 украинских дрона

За день над регионами РФ отбили атаку 234 украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО в дневное время сбили 234 украинских дрона

Москва18 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за день сбили 234 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

В период с 7.00 до 20.00 мск в четверг дежурные силы ПВО отбили воздушную атаку противника над 13 российскими регионами.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Вражеские беспилотники сбиты над Московским регионом и Крымом, а также над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Ярославской областями.

Ранее Минобороны сообщило, что суточное количество сбитых дронов ВСУ составило 992 аппарата. В ночное время силы ПВО РФ уничтожили 555 беспилотников.