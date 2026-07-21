Москва21 июлВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в течение дня 21 июля 123 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
Течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении
Отмечается, что украинские дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 21 июля сбили в небе над российскими регионами 209 БПЛА противника.