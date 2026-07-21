Средства ПВО сбили 123 беспилотника ВСУ в небе над Россией в течение дня 21 июля Российские ПВО сбили за 21 июля 123 украинских беспилотника

Москва21 июл Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в течение дня 21 июля 123 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

Отмечается, что украинские дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 21 июля сбили в небе над российскими регионами 209 БПЛА противника.