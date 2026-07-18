Минобороны: за день над регионами РФ сбито 123 беспилотника ВСУ

ВС РФ сбили в течение дня 123 украинских БПЛА над регионами России Минобороны: за день над регионами РФ сбито 123 беспилотника ВСУ

Москва18 июл Вести.В небе над российскими регионами в течение дня силами противовоздушной обороны ВС РФ были сбиты 123 беспилотных летательных аппарата киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.

Пресс-служба военного ведомства уточнила, что речь идет о периоде с 08.00 до 20.00 по московскому времени 18 июля. Противник использовал БПЛА самолетного типа.

Сообщается, что дроны киевского режима были перехвачены на территории Республики Крым, Краснодарского Края, Московского региона, а также Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате атак беспилотников ВСУ в Московской области выросло до 61 человека. Киевский режим ударил по складу Wildberries в Электростали и территории нефтебазы в Ногинске.