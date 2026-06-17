Москва17 июнВести.Силы противовоздушной обороны России в ночь на среду перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские БПЛА были уничтожены в период с 20.00 мск 16 июня до 07.00 мск 17 июня.
Беспилотники ВСУ перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Тверской, Ростовской, Рязанской и Астраханской областями, а также над Московским регионом.
Кроме того, дроны ВСУ уничтожили в небе над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
Ранее стало известно, что число БПЛА, сбитых на подлете к Москве с начала суток 17 июня, увеличилось до 18.