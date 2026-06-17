Минобороны: за ночь над регионами РФ сбили 157 беспилотников ВСУ

Силы ПВО перехватили 157 украинских БПЛА над регионами России за ночь Минобороны: за ночь над регионами РФ сбили 157 беспилотников ВСУ

Москва17 июн Вести.Силы противовоздушной обороны России в ночь на среду перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские БПЛА были уничтожены в период с 20​​​.00 мск 16 июня до 07.00 мск 17 июня.

Беспилотники ВСУ перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Тверской, Ростовской, Рязанской и Астраханской областями, а также над Московским регионом.

Кроме того, дроны ВСУ уничтожили в небе над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Ранее стало известно, что число БПЛА, сбитых на подлете к Москве с начала суток 17 июня, увеличилось до 18.