Москва20 июнВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами РФ 187 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Там отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали попытки атаки с 20.00 мск 19 июня до 7.00 мск 20 июня.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областейговорится в сообщении
Кроме того, удалось сбить дроны над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского моря.
Накануне силы ПВО также ликвидировали вражеские беспилотники над территориями страны. В ночь с 18 на 19 июня ВС РФ сбили 133 дрона противника.
При этом в зоне специальной военной операции (СВО) российская армия за неделю уничтожила более 3,9 тыс. БПЛА. В оборонном ведомстве уточнили, что они были самолетного типа.