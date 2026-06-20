Силы ПВО ликвидировали 187 беспилотников ВСУ за ночь Минобороны РФ: средства ПВО сбили 187 украинских БПЛА за ночь

Москва20 июн Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами РФ 187 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали попытки атаки с 20​​​.00 мск 19 июня до 7.00 мск 20 июня.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей говорится в сообщении

Кроме того, удалось сбить дроны над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского моря.

Накануне силы ПВО также ликвидировали вражеские беспилотники над территориями страны. В ночь с 18 на 19 июня ВС РФ сбили 133 дрона противника.

При этом в зоне специальной военной операции (СВО) российская армия за неделю уничтожила более 3,9 тыс. БПЛА. В оборонном ведомстве уточнили, что они были самолетного типа.