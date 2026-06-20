ПВО сбила 57 украинских БПЛА за семь часов Минобороны РФ: силы ПВО сбили 57 украинских дронов за 7 часов

Москва20 июн Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние семь часов перехватили над территорией страны 57 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В заявлении ведомства уточняется, что система ПВО отработала 20 июня в период с 07.00 мск до 14.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областей, Московского региона говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что беспилотники ВСУ также были ликвидированы над Крымом, Татарстаном и Пермским краем.

В ночь на 20 июня силы ПВО сбили 187 БПЛА. Киевский режим пытался атаковать Орловскую, Тульскую, Липецкую, Ростовскую области и другие регионы.