МО РФ: средства ПВО сбили 44 дрона ВСУ над Россией за 2 часа

Силы ПВО уничтожили 44 беспилотника за несколько часов МО РФ: средства ПВО сбили 44 дрона ВСУ над Россией за 2 часа

Москва17 июн Вести.Отечественные дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 44 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за два часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что система ПВО отработала в период 07.00 мск до 09.00 мск. Там также добавили, что дроны были самолетного типа.

Беспилотники удалось ликвидировать над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской и Воронежской областей. Кроме того, дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

За ночь силы ПВО уничтожили в небе над Россией 157 БПЛА противника. Враг попытался атаковать Белгородскую, Смоленскую, Орловскую, Липецкую области и другие территории.

При этом в зоне спецоперации за прошлые сутки система ПВО перехватила 491 дрон. Противник также лишился 12 управляемых авиационных бомб.