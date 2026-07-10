Москва10 июлВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами, а также над акваторией Черного моря 144 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что БПЛА противника были нейтрализованы 10 июля в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении МО РФ
В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над Белгородской, Тверской, Брянской, Смоленской, Калужской, Ростовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО за 12 часов четверга, 9 июля, перехватили и уничтожили над российскими регионами 152 украинских беспилотника.