Москва6 июлВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей 116 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы 6 июля в период с 08.00 до 20.00 мск.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении МО РФ
В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Тверской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тульской областей, над Краснодарским краем, Московским регионом, Башкортостаном, Республикой Крым, а также Черным и Азовским морями.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 811 беспилотников и девять управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).