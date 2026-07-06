ПВО за 12 часов сбила 116 дронов ВСУ над регионами РФ и акваториями двух морей Минобороны: ПВО за 12 часов сбила 116 украинских беспилотников над регионами РФ

Москва6 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей 116 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы 6 июля в период с 08.00 до 20.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Тверской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тульской областей, над Краснодарским краем, Московским регионом, Башкортостаном, Республикой Крым, а также Черным и Азовским морями.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 811 беспилотников и девять управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).