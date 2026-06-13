Минобороны: ПВО за 13 часов сбила 109 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

ПВО за 13 часов сбила 109 украинских дронов над регионами РФ и Черным морем Минобороны: ПВО за 13 часов сбила 109 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Москва13 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 13 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами, а также над акваторией Черного моря 109 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы 13 июня в период с 07.00 до 20.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА были сбиты над территориями Курской, Белгородской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Рязанской, Калужской, Орловской, Брянской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за 12 часов пятницы, 12 июня, перехватили и уничтожили над регионами России и акваторией Азовского моря 185 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).