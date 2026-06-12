МО: ПВО за 12 часов сбила 185 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

ПВО за 12 часов сбила 185 беспилотников ВСУ над регионами РФ и Азовским морем МО: ПВО за 12 часов сбила 185 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

Москва12 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами, а также над акваторией Азовского моря 185 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы в период с 08.00 до 20.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

Отмечается, что украинские БПЛА были сбиты над территориями Калужской, Белгородской, Брянской, Рязанской, Курской, Новгородской, Тульской, Орловской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за шесть часов четверга, 11 июня, перехватили и уничтожили над регионами России 67 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).