Москва4 авг Вести.Международная группа ученых выступила с предложением постепенного сокращения численности населения Земли до четырех миллиардов человек ради спасения ресурсов планеты. Соответствующий доклад был опубликован в научном журнале Sustainable Development.

Согласно предложению ученых, сокращение численности человечества примерно вдвое по сравнению с сегодняшним днем поможет снизить нагрузку на ресурсы планеты и создать более устойчивое будущее для всех. Это должно пойти на пользу не только Земле, но и будущим поколениям людей. Ученые предлагают сократить численность до 4 млрд за несколько сотен лет - к 2200 году.

Мягкое прекращение и обращение вспять роста населения и смягчение воздействия на душу населения — это стратегия, благоприятствующая природе и человечеству. Это снизит нагрузку на природные ресурсы, уменьшит бедность в регионах с высокой рождаемостью за счет уменьшения размеров семей, снизит загрязнение окружающей среды, сократит конфликты, связанные с ресурсами и миграцией, и улучшит качество жизни в густонаселенных районах. Более умеренная численность населения (например, постепенное снижение до 4 млрд к 2200 году) защитит природное наследие Земли, включая ее дикие места обитания, дикие виды и климат говорится в исследовании

Отмечается, что достижение данной цели должно проходить исключительно гуманными методами, исключая такие перегибы, как истребление населения, контроль за рождаемостью и евгеника. По замыслу исследователей, главным способом сокращения населения планеты станет "доступ женщин к планированию семьи и расширение образовательных возможностей для девочек, прежде всего в странах с низкими доходами".

Когда женщины свободны решать, сколько детей иметь, уровень рождаемости, как правило, снижается до уровня воспроизводства населения или ниже, часто быстро подчеркивается в докладе

Также ученые отмечают, что сокращение численности население не приведет к общему экономическому упадку из-за нехватки рабочих рук. В качестве аргумента они привели рост мирового ВВП на душу населения, а также опыт стран, где снижение рождаемости сопровождалось повышением зарплат и уровня благосостояния. При этом, как отмечается в исследовании, человечеству также необходимо пересмотреть принцип роста потребления.

Ранее в июле эксперты Еврокомиссии предрекли резкое сокращение численности населения в Европе к концу XXI века.