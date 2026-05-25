Население Эстонии может уменьшиться почти вдвое к концу XXI века

Москва25 мая Вести.Население Эстонии к концу XXI века может снизиться почти в два раза при нынешнем уровне рождаемости, сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на исследование ученых университета в Таллине.

По наиболее пессимистичной версии, население республики к 2100 году может сократиться до 670 тыс. человек. Число новорожденных при этом снизится примерно до 3,7 тыс. в год.

Авторы исследования уточняют, что в последние два года в Эстонии ежегодно рождалось менее 10 тыс. детей, а коэффициент рождаемости снизился до 1,3 ребенка на женщину. Сохранить нынешнюю численность населения получится только при условии положительного миграционного сальдо, если в страну ежегодно будут приезжать на 8 тыс. человек больше, чем покидать ее. При этом подобный иммиграционный поток может привести к заметному изменению национального состава населения: доля этнических эстонцев в стране может стать ниже 50%, оценивают ученые.

Более оптимистичные сценарии предполагают рост рождаемости, однако для полного исключения сокращения населения без опоры на иммиграцию коэффициент рождаемости должен достичь уровня воспроизводства более двух детей на женщину.